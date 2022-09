Lo spettacolo he sta servendo il Napoli attira l’attenzione dei tifosi. Per la sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Spezia ha fatto sì che ADL si leccasse i baffi per la vendita record di biglietti venduti. I prezzi sono comunque medio-alti visto il livello della gara. Di seguito i prezzi fissati per il match casalingo: Tribuna Posillipo, 69,00 euro, Tribuna Nisida, 54,00 euro, Distinti anello superiore 39,00 euro, Curva A, 29,00 euro. Solo queste le zone dello stadio dov’è possibile vedere la partita. Infatti l’affluenza della tifoseria a portato la Curva B in sold out già qualche giorno prima della sfida.