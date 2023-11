Rudi Garcia e De Laurentiis in hotel, il tecnico non si dimetterà. Su Tudor e Cannavaro….

Rudi Garcia ha raggiunto il presidente De Laurentiis, Andrea Chiavelli, Mauro Meluso, Maurizio Micheli e Antonio Sinicropi a Corso Vittorio Emanuele, dove si sta svolgendo un incontro per decidere il futuro della panchina azzurra. Manuel Parlato, inviato di Canale 21 durante la trasmissione Campania Sport ha rivelato: “Dimissioni o esonero: si sta discutendo su questo prima di avviare i contatti definitivi con il successore di Rudi Garcia. Ci dicono che il tecnico francese sia arrivato in hotel, aggiungendosi alla dirigenza del Napoli, che potrebbe esonerarlo nelle prossime ore”.

Sul possibile successore: “Igor Tudor è in pole position, mentre Cannavaro e Mazzarri sono soltanto delle suggestioni. Fabio si è incontrato con De Laurentiis sugli spalti del Maradona; non c’è stato un vero dialogo tra loro, nessun contatto. L’invito allo stadio per Cannavaro è stato inviato prima della sconfitta. L’unico contatto è quello che porta a Igor Tudor, col quale si è parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, e si è tornato a parlare dopo la sconfitta di oggi con l’Empoli. C’è anche Rudi Garcia in albergo. Si discute del suo esonero, della risoluzione del contratto e anche di dimissioni che non arriveranno”.

Nella giornata di Lunedì 13, arriveranno probabilmente novità importanti sulla panchina del Napoli.