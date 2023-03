Napoli, scene pazzesche per la città questa mattina. Stasera in scena Napoli-Eintracht e sembra non essersi placata la bufera creata negli scorsi giorni riguardante la trasferta dei tifosi dell’Eintracht; un’ondata di tifosi tedeschi corrono verso lo stadio Diego Armando Maradona, creando anche un po’ di scompiglio per le strade. Presenti anche dei poliziotti per cercare di evitare disagi.