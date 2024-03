Napoli-Juventus, le due facce della squadra di Calzona

Il Napoli ha battuto la Juventus con il risultato di 2-1. Una partita a due facce per gli azzurri, autori di una prestazione generosa e di squadra, ma con delle lacune ancora evidenti. Questo match doveva servire come una prova per verificare i primi progressi della gestione di Francesco Calzona alla guida dei partenopei. Il giudizio è sicuramente positivo per la vittoria finale (che in questo momento è estremamente necessaria per rimanere in scia del Bologna), ma non è di quelli che possono far gridare al miracolo. In fase difensiva infatti, gli errori sono ancora troppi e imperdonabili, e solo la scarsa precisione degli attaccanti della Juventus ha fatto sì che alcuni palloni non venissero tramutati in gol.

Tuttavia, c’è un aspetto che più di tutti si può riscontrare nei partenopei: la volontà. Il Ct della Slovacchia ha restituito un’anima e uno spirito a questo gruppo. Forse l’esito finale è un po’ fortunoso, ma è figlio di una squadra diversa da quanto visto nel corso di questa maledetta annata, che non ha paura di vincere un duello fisico o una seconda palla. Che preferisce correre un rischio ma rivelarsi attraverso un dna propositivo e moderno. Soprattutto, il Napoli ha ricordato che sul petto ha stampato il tricolore. A fine stagione questo verrà scucito, ma in queste ultime partite servirà ricordare che non è stato conquistato per caso o per il susseguirsi di tante coincidente.