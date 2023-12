IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO Cajuste vs Anguissa

Il Napoli in estate aveva bisogno di un centrocampista di riserva per far rifiatare il titolare inamovibile Anguissa, dopo il non riscatto di Ndombele degli Spurs ad una cifra totale di 32 Milioni, troppo elevato per uno che partiva dalla panchina che non ha contribuito molto nella stagione dello scudetto. Alla fine la scelta è ricaduta su Jens Cajuste, ex Reims è stato preso per 12 milioni di euro, in questa prima parte di stagione non ha ancora dimostrato a pieno le sue capacità in mezzo al campo, ma in quelle poche partite giocate qualcosa lo ha dimostrato ma non da far gridare al top, ma con la coppa d’Africa imminente, lo Svedese può raccogliere la possibilità di fare il titolare ed ha un mese per dimostrare il suo vero valore. mentre per Frank Anguissa, giocatore fondamentale per la vittoria dello scudetto, quest’anno sta avendo molti bassi e meno alti, troppo insufficiente, non sta rendendo come la passata stagione, in questo caso il camerunense deve stare in allerta, nel caso di un esplosione di Cajuste nel mese di Gennaio può rubargli seriamente il posto da titolare.