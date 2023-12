Tra pochi giorni terminerà ufficialmente la prima parte del campionato di Serie A.

Fino a questo momento ci sono stati molti difensori che sono riusciti a superare le aspettative e altri che, invece, le hanno deluse.

Ecco chi sono i 3 migliori difensori fino alla sosta della stagione 2023/24 di Serie A:

DI LORENZO: 17 partite su 17 da titolare per il capitano del Napoli che fino a questo momento è riuscito a siglare un goal e 4 assist guadagnandosi un posto nella Top 11 alla sosta della Serie A 2023/24.

GATTI: Uno dei difensori che è riuscito a superare le aspettative è stato Federico Gatti. Il difensore centrale della Juventus ha giocato in totale 15 partite (2 da subentrato) siglando 3 goal contro Torino, Monza e Napoli.

DIMARCO: In questa Top 11 è presente anche l’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco che ad oggi ha giocato 15 partite dal 1’ siglando 3 goal e 4 assist. Il numero 32 dell’Inter, per le sue statistiche nel Fantacalcio, è (ad oggi) il miglior giocatore del reparto difensivo in Serie A.