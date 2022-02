Da Salerno a Cagliari, il destino del campionato passa fra i piedi dei club campani

Dopo l’incredibile pareggio ottenuto dalla Salernitana contro il Milan per 2-2, la squadra di Stefano Pioli si è fermata a 56 punti con una partita in più rispetto al Napoli. I partenopei, dal canto proprio, dovranno giocare domani alle 19 contro il Cagliari e nel mentre l’Inter questo pomeriggio giocherà in casa contro il Sassuolo. Perchè il campionato dipende dai club campani? Semplice, la Salernitana ha fermato l’attuale capolista, rischiando di batterla addirittura, e si è rimessa in carreggiata per la salvezza– avendo due partite da recuperare-; la squadra di Spalletti ha perciò l’opportunità di agganciare il Milan e quindi di fermare il Cagliari dando motivazione e speranza al club granata.