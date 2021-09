Udinese-Napoli, mai una sfida come le altre

Udinese e Napoli si affronteranno lunedì alle 20:45 e non sarà certamente una partita semplice per la squadra di casa e per quella ospite. Il team friulano viene da due vittorie e un pareggio con solamente due reti subite e sei gol fatti, il Napoli da tre vittorie consecutive e convincenti. Sicuramente una partita che in passato è stata decisiva, per la corsa Champions e anche soprattutto per la corsa Scudetto. Il campo della Dacia Arena è sempre stato insidioso, la squadra di ADL ha ottenuto 4 punti nelle ultime due stagioni, con un deludente 1-1 nel dicembre 2019 e la vittoria tutt’altro che convincente nel gennaio 2021 con la rete al 90′ di Bakayoko. La partita che ha dato voce a questa rivalità fra le due squadra risale al 3 aprile 2016 con un Napoli che perde lo scudetto ad Udine: indubbiamente una partita troppo importante per essere sbagliata. Infatti, in quel Napoli di Sarri c’erano fin troppi assenti con Reina in panchina a causa di un problema alla schiena e con un Gabriel troppo impacciato e decisivo per la sconfitta azzurra. Una doppietta di Bruno Fernandes, con un rigore segnato prima e sbagliato dopo, e una fantastica rovesciata dopo un errore in uscita di Gabriel, condannano il Napoli ad abbandonare la corsa scudetto anche a causa di un’espulsione di Gonzalo Higuain. Ed è proprio stata questa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’atteggiamento scomposto di Higuain, la rosa corta che porterà successivamente a far perdere diversi punti al Napoli. Tutti questi fattori, porteranno il primo capolavoro di Sarri a concludere la propria stagione al secondo posto con 82 punti.