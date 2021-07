Contratti in scadenza nel 2022, il punto della situazione tra Insigne, Mertens e gli esuberi

Al termine del mese di giugno il Napoli ha perso ben due giocatori a parametro zero. Un avvenimento che senza dubbio non giova alle casse del club, ma quando non si riesce a vendere un calciatore in scadenza nella precedente sessione di calciomercato, due restano le soluzioni: trovare un accordo per il rinnovo oppure la cessione a zero liberandosi del solo stipendio.

Nell’ultimo anno prima della scadenza, il valore di mercato del giocatore in questione si abbassa col passare del tempo. Ma, in caso di mancato accordo per il prolungamento, l’unica possibilità è la cessione a titolo definitivo. E, peraltro, dalla finestra di gennaio c’è un’ulteriore opzione per l’acquirente, ossia quella di raggiungere un preaccordo che legherebbe il calciatore alla nuova squadra a partire da giugno.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli azzurri con il contratto in scadenza tra 12 mesi:

La situazione paranormale di Lorenzo Insigne

Sembra un film, che attende soltanto di conoscere il finale: se sarà romantico o tragico lo sapremo solo vivendo. Quella di Lorenzo Insigne è sicuramente la questione più spinosa. Si è detto tanto su di lui, ma l’unica cosa certa è che la vicenda sarebbe entrata nel vivo dopo la fine dell’Europeo.

Aurelio De Laurentiis e il capitano azzurro non si sono sentiti per tantissimo tempo, ma c’è da essere ottimisti, come dice il tecnico Luciano Spalletti. Purtroppo però non è da escludere nessuno scenario, compresa la cessione a titolo definitivo. Insigne vorrebbe vedersi riconosciuto il rendimento di alto livello del finale di stagione, ma la società deve far fronte anche all’emergenza economica. Possibile che ci si venga incontro, ma entrambe le parti dovranno fare un sacrificio.

Mertens, rinnovo automatico per un altro anno?

Con il contratto rinnovato poco più di un anno fa, Dries Mertens si trova nella stessa situazione del capitano. Scadenza tra un anno e per di più un infortunio che rischia di ritardare l’inizio di stagione. Ma, come riportato tempo fa da Tuttosport, il Napoli rinnoverà il belga per un altro anno facendo scattare la clausola presente nell’ultimo contratto firmato.

Ospina, Malcuit e Ounas

Tre calciatori con il futuro incerto. Partendo dal portiere colombiano, l’idea sarebbe quella di lasciarlo partire ma a patto che si trovi un sostituto. Per il terzino francese e l’attaccante franco-algerino c’è invece la possibilità di un reintegro in prima squadra, altrimenti si valuterà la cessione, con o senza prestito.

Faouzi Ghoulam

Altra situazione spinosa è quella del terzino algerino. L’ennesimo infortunio e il contratto in scadenza nel 2022 fanno parecchio riflettere sul suo futuro. Naturalmente bisognerà aspettare il rientro, per poi valutare le risposte che Ghoulam darà sul campo e decidere se procedere per il rinnovo oppure pensare ad un’altra soluzione come portarlo a scadenza. La cessione a titolo definitivo, con al momento nessun potenziale acquirente, è difficilmente ipotizzabile.

Ciciretti e gli altri in uscita

Restano tre giocatori che senza rinnovo lascerebbero il Napoli a zero a giugno 2022. Si tratta di Amato Ciciretti, Zinedine Machach e Filippo Costa, attualmente considerati in esubero. Per loro è ipotizzabile la cessione in questa sessione di mercato; in caso di prestito diventerà più probabile che alla fine vadano a scadenza, mentre in caso di addio a titolo definitivo il problema non si creerebbe.