Hysaj, una telenovela che dura da troppo tempo

Hysaj sarà molto probabilmente via da Napoli. Era da 2 anni a questa parte che si parlava del trasferimento dell’albanese, del suo agente Giuffredi e delle sfuriate con ADL. Hysaj è un terzino che ha dato tanto al Napoli ma che ha anche avuto cali di concentrazione che hanno portato a sconfitte e ad una fascia praticamente scoperta. Da ricordare le ultime partite di quest’anno dell’albanese che hanno impressionato i tifosi azzurri, ma nessuno scorda le partite in cui koulibaly doveva coprire anche la fascia dell’ex Empoli. Contro il Sassuolo è arrivato anche il gol, forse l’apice della sua carriera azzurra. La squadra che lo segue da due sessioni estive di mercato si chiama Roma, un innamorato che non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Questa volta però si può fare, dopo 5 anni di onorata presenza l’albanese dovrebbe lasciare la città azzurra per trasferirsi nella città eterna. Grazie Elsi, a meno che non sia un ennesimo capitolo di questa infinita tenelovela