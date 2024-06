L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla giornata in quel di Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano ieri mattina il mister è arrivato in hotel, ha avuto lunga riunione con Manna e parte del suo staff, e poi è andato a Castel Volturno dove è rimasto per quasi quattro ore. Una lunghissima giornata partenopea, senza De Laurentiis. Eppure il patron era a Napoli, al Britannique, a pochi passi da Conte che però ha preferito lasciarlo libero di fare ed ha incontrato solo di sera a cena, nonostante fosse in un albergo vicino. Discreto, ma comunque presente: è davvero cominciata una nuova era.