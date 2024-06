L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il direttore sportivo Giovanni Manna è un uomo in missione. Serve rinforzare le corsie esterne, ruolo fondamentale quando si adotta una difesa a tre. Serve gente che sappia spingere con qualità e difendere con attenzione. Ecco perché nel mirino del Napoli c’è il brasiliano Vanderson, che si è messo in mostra nell’ultima stagione col Monaco. Operazione complessa, perché il club monegasco lo valuta 30 milioni, ma il Napoli lavora per poter accorciare la distanza, magari con l’inserimento di alcuni bonus. Di sicuro, Vanderson piace ed è il primo obiettivo per la fascia destra.