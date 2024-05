Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli e Antonio Conte sono molto vicini a chiudere la trattativa che vedrà il tecnico leccese guidare i partenopei il prossimo anno. Spuntano già due nomi per il prossimo mercato azzurro: parliamo di Romelu Lukaku, che conte ha avuto già all’Inter, e Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Occhio anche a Dorgu e Hancko per rafforzare la difesa.