Mario Rui, l’agente: “Il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Vi spiego”

A margine della presentazione del trofeo AEG, Mario Giuffredi ha rilasciato diverse dichiarazioni sui suoi assistiti che giocano nel Napoli. Ecco cosa ha detto su Mario Rui:

“Contratto fino al 2028: come se ne esce dal caso Di Lorenzo? I contratti lasciano il tempo che trovano. Perché altrimenti io dovrei dire che Mario Rui ha altri due anni di contratto e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, Mario Rui resta altri due anni qui. Quindi, non vale per l’una, non vale per l’altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere anche altre strade. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto significa prendersi un impegno: un impegno che può anche andare in direzione diverse. Poi ho imparato una cosa nel calcio: mai tenere i calciatori contro voglia. E l’anno scorso ne è stato l’esempio del mio pensiero”.