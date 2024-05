Il Mattino – Conte-Napoli, ci siamo! ADL lavora a un contratto senza clausole: le ultime

Ore cruciali per decidere il futuro della prossima stagione (e non solo) del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte sarebbe molto vicino ad accettare la panchina azzurra: “Una bozza di contratto, la prima, molto dettagliata, è stata spedita ai legali di Conte dagli uffici della sede del club azzurro ieri pomeriggio“.

Un’operazione che richiede tempo e dedizione poiché il patron del Napoli, come scrive il quotidiano campano, sarebbe disposto a sborsare almeno 15 milioni di euro lordi annui per portare l’ex CT sotto l’ombra del Vesuvio, senza contare un altro paio di milioni per il suo staff.