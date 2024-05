Raspadori a DAZN pre Napoli-Lecce: “Zielinski ci mancherà, un campione dentro e fuori dal campo”

L’attaccante azzurro intervistato da DAZN nel pre partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Cosa ti ha lasciato un’istituzione qua a Napoli come Piotr Zielinski? Raspadori: “Io credo di poter parlare per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ha sempre avuto una parola positiva per tutti. Sa come rapportarsi con tutti all’interno dello spogliatoio. Poi per come gioca non devo giudicarlo io, è fortissimo. Mancherà tanto, mi ha sempre colpito anche in allenamento, l’ho sempre ammirato.”