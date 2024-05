Corriere della Sera – Il Chelsea insiste per Osimhen, i blues propongono Lukaku come contropartita: il Napoli ci pensa

Il Napoli è pronto a dire addio a Victor Osimhen dopo quattro stagioni in maglia azzurra. Il nigeriano, dopo aver mostrato la volontà di provare altre esperienze lontano dal Vesuvio, è corteggiato dal Chelsea.

I blues, però, non hanno intenzione di sborsare 130 milioni di euro per il cartellino di Victor Osimhen (come richiede la clausola) ma, come riportato dal Corriere della Sera, sono pronti a trattare con il club di Aurelio De Laurentiis inserendo una contropartita: “Il Chelsea potrebbe provare ad inserire Romelu Lukaku nella trattativa per Victor Osimhen. L’accordo va trovato con i blues, proprietari del cartellino del belga e interessato ad Osimhen, che a sua volta vuole andare in Premier, ma non disposto a pagare l’intera clausola di 130 milioni. La contropartita tecnica può andar bene al Napoli ma va discussa“.