Tuttosport – Napoli su Dorgu, Manna prova a strappare un obiettivo della Juve: i dettagli

In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della società, il ds Giovanni Manna è già all’opera per la prossima stagione provando a piazzare i primi colpi per la prossima finestra di calciomercato.

Stando a quanto si legge quest’oggi su Tuttosport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Patrick Dorgu, esterno sinistro del Lecce che, nel corso della stagione, si è rivelato una piacevole sorpresa per i salentini: “Il Napoli è su Patrick Dorgu che da tempo era sul taccuino dei bianconeri e ora le indiscrezioni di mercato lo accostano agli azzurri in relazione all’arrivo di Antonio Conte, ma più probabilmente, in conseguenza delle pregresse prese di informazioni del ds Giovanni Manna che ha studiato il 19enne danese appunto già ai tempi della Juventus”.