L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione riguardante il sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il bomber azzurro ovvero Osimhen, è lì che aspetta di saltare sulla giostra del giro dei centravanti, e al suo fianco anche Giovanni Simeone, deluso da un impiego decisamente inferiore alle aspettative. Porte scorrevoli dunque in casa Napoli. Il primo nome sul taccuino azzurro è sempre il canadese Jonathan David, 24 anni, centravanti del Lille che in questa stagione ha segnato 24 gol tra campionato e coppe, il cui valore è sui 50 milioni. La stessa valutazione che il Feyenoord dà al cartellino di Santiago Gimenez, 23 anni e 24 gol complessivi. I suoi agenti sono annunciati in partenza per l’Europa per decidere il suo futuro.