Coppa Italia, Lazio-Juventus 2-1: bianconeri in finale

Alla Lazio di Tudor non basta la vittoria e la doppietta di Castellanos per guadagnarsi la finale di Coppa Italia, la spuntano i bianconeri grazie alla rete dell’ex Napoli Arek Milik, entrato al minuto 80′ del secondo tempo e al minuto 83′ con il primo tiro in porta riesce a realizzare il gol valido per la qualificazione. Una Lazio attenta quasi per tutta la gara, meritava sicuramente qualcosa in più. La Juventus ha creato pochi pericoli alla difesa biancoceleste, ma all’unica buona azione ha saputo colpire.

I bianconeri ora dovranno attendere la seconda finalista tra Atalanta e Fiorentina, gara che si disputerà domani sera alle 21:00. La squadra di Italiano parte con l’1-0 dell’andata.