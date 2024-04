L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli a partire da giugno. Secondo il quotidiano Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione dei fenomeni dell’Ucraina del calcio è ancora un obiettivo del Napoli. Lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato l’offerta di De Laurentiis di 40 milioni a gennaio per innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e 50 milioni non basteranno perché anche le inglesi sono sul ragazzo. Il Napoli sa perfettamente che lo Shakhtar approfitterà in qualsiasi modo per alimentare il valore del prezzo, ma nel contempo non vuole mollare la presa. Il discorso di fondo, però, resta che il Napoli vuole fortemente il ragazzo. Si tratta di un centrocampista offensivo, un trequartista capace di fare anche da mezzala. Uno che dovrebbe raccogliere l’eredità di Zielinski, che da luglio sarà un calciatore dell’Inter. In Inghilterra, intanto, cominciano a spuntare i primi corteggiatori, infatti si parla con insistenza dell’Arsenal.