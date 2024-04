La Repubblica – Napoli, 200 milioni sul mercato: con Conte arriverebbero anche David, Guido Rodriguez e Sudakov

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore e sul mercato del Napoli della prossima estate: “Aurelio De Laureniis ci prova. La missione è convincere Antonio Conte a sedersi sulla panchina dei partenopei. Consapevole dell’errore dell’anno scorso nella sostituzione di Spalletti e Giuntoli, accelera e dopo l’arrivo di Manna, che già sta cominciando a muoversi sotto traccia per la rifondazione della squadra, anche se ufficialmente potrà traslocare a Castel Volturno dal primo luglio, il patron del Napoli mette nel mirino l’allenatore ex Juve, Inter e Tottenham. Mettendo nel conto anche il tesoro in arrivo per la cessione di Victor Osimhen, pianificata da dicembre con l’inserimento della clausola rescissoria nel contratto del bomber nigeriano, il budget per la prossima campagna acquisti a disposizione di De Laurentiis sarà di circa 200 milioni. Niente alibi o giustificazioni, insomma. I soldi ci sono e si tratta solamente di saperli spendere bene, in un momento cruciale per il futuro del calcio in città. Pioli, Gasperini e Italiano sono al momento solo piste alternative. Il sì di Conte permetterebbe al Napoli di accelerare sul mercato, con le trattative già imbastite per David, Sudakov e l’argentino Rodriguez. Ma sarà importante pure non uscire dall’Europa, per attrarre campioni“.