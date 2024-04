Il Mattino – Mertens a Castel Volturno per caricare la squadra in vista del finale di stagione

Secondo quanto riportato da Il Mattino Dries Mertens, ieri in visita al Konami Training Center, ha caricato la squadra per le ultime partite che rimangono da giocare di questa stagione:

“Il bomber si è trattenuto a parlare con tutto il gruppo, composto da molti giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio per anni. Facile immaginare che Mertens abbia provato a caricare la squadra in questo rush finale in cui ancora tutto può succedere con i campioni d’Italia che hanno l’obbligo di non lasciare nulla di intentato. Eloquente l’abbraccio con capitan Di Lorenzo ed anche la foto con Osimhen. Tra attaccanti di razza, insomma. Ma a Castel Volturno, Mertens ha ritrovato sopratutto Francesco Calzona a cui il belga deve tantissimo in termini di carriera. E di gol”.