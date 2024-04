Alla vigilia del match contro il Frosinone, la squadra di Calzona ha svolto la sessione d’allenamento mattutino. Questo il report: “La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Juan Jesus non si è allenato per una sciatalgia. Contini ha saltato la seduta di allenamento per gonalgia”.