Opta – Kvara quinto in una classifica speciale

In questo finale di stagione il Napoli si stringe intorno al suo talento georgiano. Khvicha Kvaratskhelia, insieme a Victor Osimhen, dovrà spingere la squadra verso una insperata qualificazione ad una delle coppe europee. Opta si concentra oggi proprio sul numero 77 del Napoli. Secondo la società di raccolta dati sul mondo del calcio, Matías Soulé (primo con 191) e Khvicha Kvaratskhelia (quinto con 162) sono due dei primi cinque giocatori nei big-5 campionati europei 2023/24 per dribbling tentati – tra di loro Sávio (168), Leroy Sané (167) e Mohammed Kudus (166); in Serie A TIM.

Kvara affronterà domani l’argentino, primo per occasioni create dopo movimenti palla al piede (23), seguito proprio dal georgiano (21, al pari di Rafael Leão).