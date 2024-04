L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano nonostante il recente stop in allenamento, Matteo Politano corre verso il recupero in vista della sfida con il Frosinone. L’esterno azzurro sarà convocato, ma le riflessioni di mister Calzona saranno determinanti per capire se sarà giocherà o meno nell’incontro del Maradona. Procede spedito, invece, l’iter riabilitativo di Olivera con un programma personalizzato per il recupero in seguito alla lesione all’adduttore