Osimhen, PSG in pressing, spunta la prima offerta ma é ancora insufficiente: i dettagli

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen a piccoli passi. I primi contatti, comunque, sono iniziati, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni: secondo il Corriere dello Sport il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire circa 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni in meno rispetto all’opzione da attivare per liberare Victor, ma si tratta di una storia destinata a continuare e ad arricchirsi di ulteriori sviluppi e magari colpi di scena considerando che è corteggiato anche in Premier, con il Chelsea in pole position e lo United e l’Arsenal che seguono da vicino.Il Psg continuerà a lavorarci ma De Laurentiis, per il suo attaccante, non è disposto a fare sconti. 90 milioni sicuramente non saranno sufficienti e per questo la storia è appena iniziata e si dovrà aspettare il grande giro dei centravanti d’Europa che non è ancora iniziato. In Premier, come accennato, ci sono molti club che lo stanno corteggiando: il Chelsea ci aveva provato anche un anno fa, ma deve prima vendere per rispettare i parametri del fair play finanziario, lo United che si è orientato su Hojlund ed anche l’Arsenal sta osservando. La squadra che è stata più vicina è stata il Psg che – si legge – ha offerto 150 milioni, ma De Laurentiis ha rifiutato: era il periodo del duecentino.