L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani contro il Frosinone. Secondo il quotidiano dopo la vittoria d’orgoglio contro il Monza, col Frosinone serve qualcosa che non è mai accaduto in questa stagione. Ancora una volta, la squadra con i 13 minuti e i 4 gol di Monza ha rialzato la testa e riconquistato fiducia. Ora serve un atto rivoluzionario in controtendenza con il trend della stagione, ovvero dare continuità con un filotto di vittorie; tre, per iniziare, risultato mai centrato da agosto ad oggi.