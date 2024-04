Ngonge: “Al Napoli sto bene, primo gol? Pelle d’oca. Ecco a chi mi ispiro”

Cyril Ngonge, tra gli ultimi arrivati nella ciurma azzurra, è stato sicuramente una sorpresa positiva per il Napoli. L’esterno belga infatti, è riuscito a dare una scossa di vitalità a un reparto che stava avendo non pochi problemi. Proprio l’ex Verona è stato intervistato in un video pubblicato dalla Ssc Napoli sui propri canali social.

Di seguito le sue parole: “A Napoli sto bene, sin dal mio arrivo mie prime impressioni sono state ottime, il mio primo gol era arrivato contro la mia ex squadra, ma poi me l’hanno tolto. Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d’oca. È stato incredibile. I miei punti di forza? Direi il mio istinto, non penso molto a quello che faccio, lo faccio e basta”.

Alla domanda sul suo modello, Ngonge ha risposto: “Mi ispiro a Neymar. Mi piaceva molto quando ero più giovane, lo seguivo molto all’epoca”.

Infine, il belga ha concluso parlando degli altri campionati europei: “Guardo molto la Premier League e l’Eredivisie, il calcio olandese, perché giocavo lì”.