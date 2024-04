Dendoncker: “Napoli è straordinaria, la gente ha passione. Ecco a chi mi ispiro”

Leander Dendoncker, arrivato a Napoli nell’ultima sessione di mercato, non ha ancora avuto occasioni per dimostrare il suo valore al club azzurro. Il centrocampista tornerà all’Aston Villa al termine della stagione, e presumibilmente è il motivo che giustifica i soli 21′ minuti giocati in stagione. Il belga si è raccontato ai canali ufficiali del club.

Ecco le sue parole: “La città è famosa e straordinaria. Chi vive qui ha una forte passione per la vita e per il calcio. Sono un giocatore fisico, ma so anche recuperare palla e spingermi in avanti per aiutare gli attaccanti. Mi ispiro a Busquets. Penso in particolare a quando era ancora al Barcellona. Ho giocato cinque anni in Premier League, seguo ancora quel campionato, in particolare l’Aston Villa, perché ci ho giocato”.