L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano per i progetti futuri del Napoli la difesa è un reparto da ricostruire. Infatti vi è l’interesse per Martinez Quarta e Hancko. L’argentino piace parecchio da queste parti e sarebbe il primo tassello per la difesa. Il Napoli cercherà anche una soluzione in prestito per Natan, per permettergli di giocare con continuità e crescere tatticamente. Oltre al brasiliano, partirà anche Leo Ostigard, il norvegese ha richieste in Italia e all’estero. Ecco perché resta sempre forte l’interesse per Hancko del Feyenoord, su cui può garantire anche Calzona. Hancko ha forza fisica e personalità. Due acquisti insomma per rialzare il muro davanti a Meret e non sentire più la mancanza di Kim.