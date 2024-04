Schira: “Molti club italiani ed europei su Buongiorno, tra cui il Napoli. Il Toro chiede 40 milioni”

Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea per quanto riguarda i nuovi volti della prossima stagione del Napoli: tra questi spicca quello di Alessandro Buongiorno, difensore italiano classe ’99 del Torino.

Nicolò Schira, esperto di calciomercato internazionale, riporta sul proprio profilo X che diversi club da tutt’Europa seguono Buongiorno: “Molti club di Serie A (Napoli, Milan e Inter) ed europei (Tottenham, Newcastle, Chelsea e Atletico Madrid) stanno monitorando Alessandro Buongiorno“.

Durante questa stagione, il difensore del Torino e della Nazionale italiana ha collezionato 22 presenze in campionato, mettendo a segno due gol (uno proprio contro il Napoli) e fornendo un assist. Il giovane difensore ha esordito in Nazionale maggiore lo scorso giugno, partendo titolare contro l’Olanda, sfida valevole per il terzo posto in Nations League.

Stando sempre a quanto riportato da Schira, il Torino chiede 40 milioni di euro per vendere il difensore centrale. Dunque, si preavvisa fin da subito una grande lotta tra i club italiani e quelli europei per strappare quest’estate il centrale italiano al Toro.