L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Nicolò Zaniolo tornerà in estate al Galatasaray dopo il prestito all’Aston Villa e sta valutando attentamente il suo futuro. Il Napoli è interessato, considerando che lo stesso esterno italiano ha manifestato il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Giovanni Manna, il futuro direttore sportivo del Napoli, ha già avviato contatti preliminari con l’ex calciatore della Roma e potrebbe portarlo in azzurro nella prossima stagione. La sua volontà di giocare nel nostro campionato potrebbe favorire un possibile trasferimento.