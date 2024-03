L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata ancora sull’episodio che ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus. Secondo il quotidiano Acerbi, difensore dell’Inter, ha ammesso di aver pronunciato la frase “Ti faccio nero” e non negro nei confronti di Juan Jesus. Tuttavia, Acerbi sostiene che il termine non fosse usato in senso dispregiativo e che non avesse alcuna intenzione razzista o discriminatoria. Durante l’audizione con la Procura Federale, Acerbi ha respinto ogni accusa e ha chiarito che le sue intenzioni erano diverse da quanto interpretato. Non ha espresso alcun pentimento e ha spiegato che, con la partita ancora in corso, voleva chiudere l’episodio senza ulteriori conseguenze. La situazione rimane incerta e soggetta a ulteriori indagini.