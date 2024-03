L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli è fortemente interessato a Zirkzee, l’attaccante del Bologna che ha stregato la Serie A e che si candida a sostituire Osimhen. Però sul calciatore c’è anche l’interesse di Milan e Juventus. Milan e Juventus sembrano entrambe interessate a investire su una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A. Tuttavia, prima di tutto, è importante capire le intenzioni del Bayern Monaco riguardo a Zirkzee. Il Bayern ha una corsia preferenziale per Zirkzee e conserva una percentuale del 35% sulla futura plusvalenza che il Bologna otterrà in caso di cessione del giocatore. Inoltre, il Bayern ha inserito una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro nel contratto durante la cessione al Bologna. Questa mossa astuta permette al Bayern di mantenere il controllo sull’attaccante olandese. Milan e Juventus potranno agire con decisione solo se il Bayern decidesse di farsi da parte