Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Mediaset a fine gara contro il Barcellona:

“C’è grande rammarico per il risultato di stasera. Eravamo partiti male ma ci siamo ripresi e siamo cresciuti nel corso della gara, siamo stati bravi a reagire ma non è bastato. Con Calzona stiamo crescendo, serve dare tutto per conquistare un posto per la prossima Champions, è un palcoscenico importante e ci teniamo”.