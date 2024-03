LIVE – Napoli 1-1 Torino, rovesciata di Sanabria e il Toro pareggia al Maradona!

Al via una nuova giornata di Serie A, si parte con il big match Napoli-Torino che si giocherà a Torino. Il live del match:

67′ DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI! Escono Politano e Zielinski, entrano Raspadori e Traoré.

64′ GOAL TORINO! Subito dopo il vantaggio Napoli, arriva anche il pareggio del Torino con un goal di rovesciata di Sanabria, entrato al posto di Pellegri al minuto 63′. Sanabria risponde a Kvaratskhelia.

61′ GOAL NAPOLI! NAPOLI 1-0 TORINO, il Napoli passa in vantaggio grazie ad un gran goal di Kvaratskhelia su assist di Mario Rui.

54′ OCCASIONE TORINO! Calcio d’angolo pericoloso del Torino con Zapata che colpisce di testa ma la palla va oltre la traversa.

50′ OCCASIONE NAPOLI! Altra occasione per il team di Calzona con Politano che prova un tiro da fuori area ma il portiere granata blocca con due mani e il risultato non cambia.

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO, NAPOLI 0-0 TORINO!

FINE PRIMO TEMPO, NAPOLI 0-0 TORINO! Partita abbastanza equilibrata tra le due squadre che in più occasioni si sono avvicinate al possibile goal del vantaggio.

45 + 3′ OCCASIONE NAPOLI! Altra azione pericolosa del Napoli con Ostigard che colpisce di testa un pallone deviato poi in calcio d’angolo dal centrocampista granata Linetty.

45′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero!

43′ OCCASIONE NAPOLI! Altra azione offensiva del Napoli che non riesce a passare in vantaggio. Ci riprova Kvaratskhelia con un colpo di testa ma Milinkovic-Savic la manda in calcio d’angolo.

40′ OCCASIONE TORINO! Punizione pericolosa del Torino battuta dal difensore Rodriguez che non riesce a portare avanti la sua squadra.

28′ OCCASIONE TORINO! Anche il Torino vicino al vantaggio grazie a Zapata che recupera un pallone sbagliato da Lobotka e Meret riesce a mandarla in calcio d’angolo.

14′ OCCASIONE NAPOLI! Il Napoli con un ottimo contropiede riesce a sorprendere la difesa del Torino avvicinandosi a segnare il goal del vantaggio. Ottima parata del portiere del Torino sul tiro di Kvaratskhelia.

1′ INIZIA LA PARTITA!