Napoli-Torino, gli azzurri non convincono! Finisce in pareggio al Maradona: le pagelle di MN

Meret: Parata importante su Zapata per l’estremo difensore azzurro, per il resto gestisce bene la palla durante la costruzione dal basso, forse poteva fare qualcosa in più sul gol di Sanabria, ma la rovesciata era molto ravvicinata. 6

Di Lorenzo: Cresce la qualità delle sue prestazioni per il capitano azzurro, momento di apprensione per la caviglia, tutto rientrato dopo qualche minuto. Nel secondo tempo non è mai pericoloso, pesa il gol mangiato nel finale di gara. 5,5

Ostigard: Torna titolare dopo l’infortunio di Rrahmani, sulle palle alte è una sicurezza come sempre, buona partita per il classe ’99. 6

Juan Jesus: Dopo un buon inizio, sul finire del primo tempo un po’ in difficoltà, difficoltà che gli costa un cartellino giallo. 5,5

Mario Rui: Discreta partita per il terzino portoghese azzurro, partita senza particolari annotazioni a parte l’ottimo assist per Kvara. 6 (Olivera. 6)

Lobotka: Sempre tra i migliori del Napoli, lo slovacco continua con le sue prestazioni da leader tecnico del centrocampo partenopeo. 6,5

Anguissa: Buona gara per il centrocampista classe ’95, bene in entrambi le fasi di gioco. 6

Zielinski: Niente da dire su Zielinski, innocuo come sempre quest’anno. Non c’è più con la testa. 5,5 (Traore. 5,5)

Politano: Partenza sprint per l’esterno azzurro, i due assist al bacio per Kvara alzano il voto. 6,5 (Raspadori. 5,5)

Osimhen: Fa la lotta con Buongiorno, gioca una partita difficile contro un difensore difficile; è sempre pericoloso in area avversaria. 6

Kvara: Due occasioni ghiotte per l’esterno georgiano, entrambe sfortunatamente non concretizzate per i grandi interventi di Milinkovic-Savic. La terza occasione è quella buona; il georgiano è la luce di questo tenebroso Napoli. 7,5

Calzona: Buone le scelte inziali, anche i cambi sono buoni ma l’ingresso di Simeone poteva essere una soluzione. 6