Badri Kvaratskhelia: “Futuro di Khvicha? Penso rimarrà a Napoli. Il paragone con Maradona? Se ne vergogna tantissimo”

Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del futuro del figlio con la maglia del Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Ringrazio molto Napoli e tutta l’Italia per apprezzare e amare mio figlio. Deve decidere lui il suo futuro, secondo me rimarrà a Napoli ma, in ogni caso, rispetterò la sua decisione. Non potete immaginare cosa significhino per me le belle parole spese per mio figlio. Sono felicissimo che Khvicha abbia aiutato il Napoli a vincere lo scudetto. Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa”.