Napoli-Juventus – Le probabili formazioni di Sky per la sfida del Maradona: tornano dal primo sia JJ che Olivera

Domani sera al ‘Maradona’ va in scena in big match tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri vogliono dare continuità alla vittoria per 1-6 contro il Sassuolo, così da poter continuare la corsa all’Europa che conta, considerando i soli 8 punti di distanza dal Bologna. Per la sfida con i bianconeri secondo quanto riportato da Sky in difesa dovrebbero esserci due cambiamenti rispetto alla sfida di Reggio Emilia. Ci sarà il ritorno dal primo minuto sia di Mathias Olivera che di Juan Jesus al posto di Mario Rui e Ostigard. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma dal primo minuto di Traorè al fianco di Anguissa e Lobotka. Dall’altra parte invece ci saranno in attacco Chiesa e Vlahovic, con Allegri che recupera la seconda punta ex Fiorentina. Queste le probabili di Sky:

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Traoré; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Gatti; Bremer; Rugani; Weah; Cambiaso; Locatelli; Alcaraz; Kostic; Chiesa; Vlahovic