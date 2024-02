Italia, slitta il match con la Bosnia: la nuova data per le convocazioni di Spalletti

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Federazione Italiana ha reso noto lo slittamento di una partita. Si tratta dell’amichevole con la Bosnia ed Erzegovina, ultimo test prima di Euro 2024.

Ecco quanto si legge: “Nell’ambito della definizione del programma di avvicinamento della Nazionale a Euro 2024 è stata posticipata da sabato 8 a domenica 9 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) Italia-Bosnia ed Erzegovina, ultima amichevole degli Azzurri prima dell’impegno nella fase finale del Campionato Europeo. All’indomani del match, che si disputerà allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, la Nazionale partirà alla volta della Germania e sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio nel torneo continentale con l’Albania. Martedì 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospiterà l’altra amichevole di preparazione all’Europeo con la Turchia”.

Per quanto riguarda i convocati per Euro 2024, la Federazione ha poi reso noto quando verrà diramata la lista: “Il ct Luciano Spalletti venerdì 7 giugno diramerà le convocazioni per Euro 2024”.