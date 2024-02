Slovacchia, il presidente della federazione Ján Kovácik: “Calzona al Napoli? Nulla di vero. Ho parlato con lui…”

Ján Kovácik, presidente della federazione calcio della Slovacchia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport24.sk soffermandosi sul presunto arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli e smentendo ogni tipo di trattativa.

Queste le sue parole: “Ho avuto un incontro di due ore con Calzona, alla presenza di Marek Hamšík. Abbiamo parlato del futuro, che riguardava la Nazionale slovacca, lui non ha nemmeno accennato a nulla su cui speculano i media italiani. L’allenatore ha un contratto valido con la SFZ fino alla fine di giugno (o fino alla fine della nostra prestazione a EURO 2024) e secondo questo semplicemente non gli è possibile dedicarsi ad altro in questo momento”.

Da sottolineare che queste affermazioni risalgono a ieri pomeriggio, prima che l’operazione accelerasse.