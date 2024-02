CdS – Osimhen sarà titolare contro il Barcellona, i dettagli

Il Napoli recupera finalmente Victor Osimhen. Nella giornata di ieri, l’attaccante nigeriano ha ripreso gli allenamenti e mercoledì guiderà gli azzurri nell’ottavo di andata di Champions League contro il Barcellona dopo sessanta giorni di assenza. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il numero 9 sarà titolare al centro dell’attacco azzurro. L’ultima volta che Osimhen ha indossato la maglia del Napoli risale al 23 dicembre, all’Olimpico di Roma, prima di saltare la gara contro il Monza per via di un cartellino che lo ha poi costretto a mancare il ritiro della nazionale nigeriana in vista della Coppa d’Africa. Ora è concentrato sul Napoli, mentre resta da capire quale sarà il suo futuro.