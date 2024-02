Secondo quanto rivelato dal quotidiano ligure Il Secolo XIX, il Napoli avrebbe tentato qualche timido contatto nell’ultima sessione di mercato per Albert Gudmunsson. Pare che l’islandese piaccia da tempo al Napoli, ma per ora non sembra esserci assolutamente nulla di concreto. Da Genova sono sicuri: resta nel mirino dei partenopei. Per ora, però, De Laurentiis dovrà accontentarsi di vederlo al Maradona da avversario.