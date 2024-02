Ultime di formazione – Politano torna titolare, in attacco è ballottaggio Simeone-Raspadori

Matteo Politano ritonerà titolare contro il Genoa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante esterno del Napoli partirà dal 1′ in quello che sarà il ritorno al 4-3-3, in attacco è duello Simeone-Raspadori, mentre in mediana Cajuste è favorito: “E quindi, davanti, riecco Politano dall’inizio, con Kvara sull’altra corsia e il ballottaggio tra Simeone e Raspadori, entrambi opachi nelle ultime apparizioni ma comunque centravanti consistenti perfronteggiare l’assenza prolungata di Osimhen. Il problema, semmai, è a centrocampo, nell’individuare il socio di Lobotka e di Anguissa, inattaccabili per evidenti ragioni tecniche: Zielinski si è appena sottoposto alle visite mediche con l’Inter, niente aggiunge e nulla sottrae a quanto si sapeva, ma le sue prestazioni – in chiaroscuro – inducono Mazzarri alle riflessioni. Per caratteristiche, ed esigenze d’equilibrio, Cajuste sembra in vantaggio ma l’ultimo Lindstrom è una tentazione assai grossa, un invito a crederci non obbligatoriamente a partita in corso”.