CorrSport – Osimhen è ancora un caso: simbolo totale di una stagione complicata

Il rientro in Italia per Osimhen è previsto per giovedì.

Non si vedrà l’attaccante prima dalle parti di Castel Volturno. Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quello di Osi è ormai un caso che dura tutta una stagione: “Succede, all’improvviso, che l’uomo dei sogni vissuti ed anche realizzati si trasformi, nel suo piccolo, in un incubo da domare: dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione, insospettabile per una squadra che l’anno scorso ha dominato (e demolito)

il campionato pure con i suoi 26 gol. Però, poi, è arrivata l’estate, un’off erta del Psg rimasta nella penombra, centocinquanta milioni di euro che adesso rappresentano un oceano di rimpianti”.