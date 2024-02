Gazzetta – Osimhen in vista del Barcellona: l’obiettivo è averlo al massimo con i blaugrana

Victor Osimhen potrebbe non prendere parte, almeno dall’inizio, al match contro il Genoa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui l’attaccante si allenerà a parte e non è scontato che Mazzarri possa farlo riposare per averlo al meglio contro il Barcellona in Champions: “Victor si allenerà a parte e poi deciderà con Mazzarri e lo staff medico l’iter per il rientro. I tempi sono stretti, potrebbe pure essere convocato per la panchina, ma non è escluso che l’obiettivo del Napoli e di Osimhen possa essere quello di ripresentarsi al top per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera al Maradona. Rischiare problemi fisici ora sarebbe controproducente, per il giocatore ma soprattutto per il Napoli”.