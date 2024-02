L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la prossima estate si sarà molto caldo soprattutto l’asse Parigi-Madrid, con deviazione inevitabile poi su Napoli, in un triangolo che farà vibrare e arricchire quasi chiunque. Sarà un effetto domino con Mbappé che lascerà il Parco dei Principi, destinazione Santiago Bernabeu, e Osimhen che si congederà dal Maradona per approdare sotto la Torre Eiffel. E dunque saranno mesi bollenti ed un’ estate caldissima, sul fronte attaccanti in tutta Europa