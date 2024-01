Sky – Le probabili del big match tra Napoli e Lazio, possibilità per Demme, scelto il duo d’attacco

Domani sera alle ore 18 si affrontano allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri dovranno fare a meno di molti giocatori importanti, saranno ben 9 gli assenti per squalifiche, infortuni o Coppa d’Africa. Secondo Sky tra i nuovi acquisti nessuno partirà dal primo minuto, con Dendoncker e Ngonge che potrebbero subentrare nel corso del secondo tempo. Dovrebbe ritornare dal primo minuto Piotr Zielinski, assente nelle ultime sfide, mentre al fianco di Lobotka per sostituire l’assente Cajuste dovrebbe essere Demme. In attacco scelte quasi obbligate, perché si deve fare a meno degli squalificati Simeone e Kvaratskhelia, e la coppia d’attacco sarà formata da Raspadori e Politano. Queste le probabili formazioni:

Napoli – Gollini; Ostigard; Rrahmani; Juan Jesus; Mazzocchi; Demme; Lobotka; Zielinski; Di Lorenzo; Politano; Raspadori