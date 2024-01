Tegola per il Sassuolo: Berardi salterà il Napoli?

Il giocatore del Sassuolo Domenico Berardi dopo l’operazione al ginocchio, a causa di un’infortunio in allenamento, resterà fuori per un periodo medio-lungo. Ne ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi:

“Non è che un solo giocatore cambia le sorti di una squadra. Dobbiamo convincerci che è un’opportunità. Ovvio che nessuno avrebbe voluto rinunciare a lui, è già successo per un periodo più lungo l’anno scorso, la squadra si era compattata. È normale che con lui si fanno delle cose e senza di lui altre, ma abbiamo un giocatore importante in quel ruolo, Castillejo, che ha giocato poco ma è un giocatore forte. Non dobbiamo pensare a chi non c’è altrimenti è solo un alibi.”

Tempi di recupero?

“Non sono un medico. Sapete qual è stata l’operazione, non posso dare tempistiche per non essere smentito, ma realmente sappiamo che per 3-4-5 partite, nel prossimo mese non lo vedremo, poi vediamo. Questa di tutte le notizie è stata la migliore, c’era grande preoccupazione quando si è fatto male in allenamento.”

Il Sassuolo affronterà il Napoli il 28 Febbraio alle 18.00 al Mapei Stadium e quasi sicuramente i neroverdi faranno a meno dell’esterno offensivo italiano.